Военные готовят новые подрывы породы для путей обхода моста под Мурманском

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Военные вывозят скальный грунт после подрыва на месте прокладки новых железнодорожных путей в обход поврежденного моста в Мурманской области и готовятся к новым подрывам породы. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"После проведенного подрыва на обходном участке железнодорожного пути в Кольском районе Мурманской области военнослужащие ЗВО приступили к вывозу скального грунта", - сказали в ведомстве.

Также военные железнодорожники вывозят грунт с участка строительства обходного железнодорожного пути. "В течение четырех дней вывезено 17 тыс. кубических метров выработанного грунта и породы, завезено 2 тыс. кубических метров щебеночного балласта, выполнено уплотнение основной площадки земляного полотна протяженностью 2 километра", - перечислили в Минобороны.

Военные инженеры продолжают бурить шурфы для подготовки закладки зарядов и рыхления скальной породы.

Сообщается, что работы проводятся в соответствии с графиком. Объем земляных работ составляет свыше 60 тыс. кубических метров. В оказания помощи в восстановлении ж/д сообщения в Мурманской области задействовано более 100 военнослужащих и свыше 40 единиц техники железнодорожных и инженерных войск ЗВО.

1 июня в Кольском районе под Мурманском при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате ж/д сообщение с Мурманском прервано. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел, пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента Владимира Путина подключили железнодорожные войска. Движение поездов до Мурманска планируется восстановить к 23 июня, аварийный мост, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014 году, планируют отстроить к октябрю.