{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Samsung может провести презентацию новых гаджетов в режиме онлайн

Компания покажет в августе Galaxy Note 20 и раскладной Galaxy Fold 2

СЕУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Южнокорейская компания Samsung Electronics может провести презентацию новых флагманских смартфонов, запланированную на 5 августа, в режиме онлайн. Об этом сообщает во вторник агентство Yonhap.

По его данным, обычно Samsung каждый год демонстрирует свои новейшие гаджеты на масштабном мероприятии Unpacked в Нью-Йорке, однако в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции оно, вероятно, пройдет лишь в онлайн-формате.

Ожидается, что Samsung в августе покажет публике два новых флагманских смартфона: Galaxy Note 20 и раскладной Galaxy Fold 2. Кроме того, по данным Yonhap, южнокорейская компания может представить новый планшет Galaxy Tab S7 и наручные смарт-часы Galaxy Watch 2.

Теги
Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
Рыболовецкая артель на Ямале планирует экспортировать консервы в страны СНГ
Как сообщил директор артели, экспорт запланирован в Белоруссию, Казахстан и Азербайджан
Читать полностью