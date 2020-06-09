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Пандемия коронавируса нового типа

Бурятия получила господдержку на 6,8 млрд рублей за время пандемии

Из них 1,9 млрд рублей регион получил на выплаты врачам, оборудование больниц, компенсацию потерь доходов

УЛАН-УДЭ, 9 июня. /ТАСС/. Жители Бурятии получили государственную поддержку на 6,8 млрд рублей за время пандемии коронавируса и связанных с этим двух месяцев ограничений. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава республики Алексей Цыденов.

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"За последние два месяца - апрель, май - мы получили суммарно в виде прямых дотаций, льгот по налогам для бизнеса, детских выплат 6,8 млрд рублей. Это тот объем господдержки, который республика - люди, бизнес - почувствовали", - сказал Цыденов.

Он уточнил, что 1,9 млрд рублей регион получил на выплаты врачам, оборудование больниц, компенсацию потерь доходов, еще 4,9 млрд рублей - это поддержка бизнеса и семей. "У нас почти 1,5 млрд рублей получили дети, по 10 тыс. рублей, сейчас начались выплаты детям от 3 до 7 лет - 36 тыс. рублей они получают сразу, это с января по июнь, и потом ежемесячно по 6 тыс. рублей. Это также выплаты по 3 тыс. рублей детям безработных", - пояснил глава региона.

Предприниматели получили субсидии, беспроцентные кредиты. "Реструктуризации кредитов - это еще 3 млрд рублей. Это то, что банки уже сделали для нашего бизнеса, - отметил Цыденов. - У нас на сегодня ни один представитель бизнеса не ушел в дефолт, банки никого не ввели ни в банкротство, ни в дефолт. Всем реструктуризировали кредиты, это работает".

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев накануне поручил в течение трех дней составить графики запланированных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским работникам, а также социальных выплат жителям и бизнесу. Как напомнил полпред, на поддержку семей с детьми по Дальнему Востоку выделено более 31 млрд рублей. Кроме того, по его словам, всем субъектам макрорегиона доведены средства на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. С марта по май выплачено более 1,5 млрд рублей.

Теги
РоссияБурятияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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