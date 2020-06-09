ТПП предлагает Минфину установить единые правила введения неналоговых платежей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин предлагает установить единые правила введения и изменения неналоговых платежей. Об этом говорится в предложениях палаты в проект Основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса.

Соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, направлено статс-секретарю - замминистра финансов Алексею Сазанову.

"Провести юридико-экономический анализ каждого неналогового платежа в целях определения необходимости его дальнейшего взимания. Установить на законодательном уровне единые правила введения и изменения неналоговых платежей", - отмечается в документе.

Для этого, по мнению Катырина, "целесообразно принять рамочный законопроект, которым будет установлен запрет на взимание неналоговых платежей, не включенных в реестры и перечни, а сами платежи смогут вводиться и изменяться только актами представительных органов государственной власти соответствующего уровня в пределах, определенных федеральным законодательством".

"Мера позволит систематизировать платежи, установить законом правила их введения и взимания", - добавляется в письме.

ЕНВД

Катырин предложил перенести отмену единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на 2024 год.

"[Предлагаем] перенести отмену ЕНВД с 2021 года на 2024 год. Многие субъекты малого бизнеса уже привыкли осуществлять деятельность, применяя ЕНВД, и переход на другой режим налогообложения может стать причиной закрытия бизнеса, особенно в сложившейся ситуации [пандемии коронавируса]", - отмечается в письме. Предложение направлено в проект основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса, уточняется в документе.

Ранее продлить режим ЕНВД до 2024 года также предлагал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

ЕНВД (или так называемая вмененка) является одной из самых простых и выгодных систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Налог не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости.

Минфин РФ ранее сообщал, что не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

НДПИ

Торгово-промышленная палата предлагает Минфину снять с повестки обсуждение вопроса о повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). "Снять с повестки обсуждение вопроса повышения НДПИ на уголь ввиду кризиса в угольной отрасли, вызванного низкими ценами и ограниченными возможностями по вывозу угля в восточном направлении", - говорится в письме.

Об инициативе Минфина повысить НДПИ в периоды высоких экспортных цен для угля, алмазов и удобрений стало известно в феврале. Позже замминистра финансов Алексей Сазанов говорил, что Минфин не прорабатывает изменений в расчеты НДПИ для добывающих компаний. В марте первый вице-премьер Андрей Белоусов также сказал журналистам, что правительство не обсуждает увеличение налоговой нагрузки для экспортеров.