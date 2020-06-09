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ТПП выступает за отмену таможенных пошлин на некоторые продукты питания из-за рубежа

Такое предложение направлено на поддержку российского бизнеса

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) просит Минфин отменить ввозные таможенные пошлины на продукты питания, промышленное оборудование, ингредиенты и упаковочные материалы, аналогов которым нет в РФ. Об этом говорится в предложениях палаты в проект основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса.

Письмо с инициативой направлено главой ТПП Сергеем Катыриным в адрес статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова.

"[Предлагается] отмена ввозных таможенных пошлин на продукты питания, не производимые в РФ, сельскохозяйственное и промышленное оборудование, не имеющее аналогов в России, а также на ингредиенты, упаковочные материалы и прочие товары, используемые в пищевой и перерабатывающей промышленности", - говорится в письме, копия которого имеется у ТАСС.

По мнению Катырина, данное предложение направлено на поддержку российского бизнеса.

Теги
РоссияКатырин, Сергей Николаевич
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