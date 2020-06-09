ТПП предлагает освободить от налогов на имущество объекты в стадии реконструкции

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает освободить от налогов на имущество объекты, которые находятся в стадии консервации или реконструкции. Об этом говорится в предложениях палаты в проект Основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса.

Письмо с инициативой направлено главой ТПП Сергеем Катыриным в адрес статс-секретаря - замминистра финансов Алексея Сазанова.

"Рассмотреть вопрос об освобождении от уплаты налога на имущество объекты основных средств, находящиеся в стадии консервации или реконструкции, поскольку такие объекты не позволяют получать доход, что отражено в недопустимости начисления амортизации по ним", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Текущая редакция Налогового кодекса РФ, как сказал Катырин, обязывает организации исчислять налог на имущество организаций в отношении объектов основных средств, находящихся на консервации свыше трех месяцев или на реконструкции и модернизации свыше 12 месяцев.

"Учитывая, что указанное имущество не используется в деятельности, направленной на получение дохода, исключается из состава амортизируемого имущества для целей налога на прибыль организаций (амортизационные начисления не производятся), уплата налога на имущество организаций по таким объектам является экономически необоснованной и приводит к дополнительной нагрузке на налогоплательщиков", - пояснил Катырин.