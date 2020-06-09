ТПП предлагает убрать необходимость подтверждать расходы на перелет посадочным талоном

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает исключить требование о необходимости подтверждения расходов на авиаперелет через предоставление бумажного посадочного талона. Об этом говорится в предложениях палаты в проект Основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса.

Письмо с инициативой направлено главой ТПП Сергеем Катыриным в адрес статс-секретаря - замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

"Исключение требований об излишнем документообороте в целях получения возможности перевода части операций в электронный вид и автоматизации процессов. При подтверждении расходов на авиаперелет (в рамках расходов на командировки, например) необходимо исключить требование о предоставлении посадочного талона по авиабилетам", - отмечается в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

По другим видам транспорта, например железнодорожного, факт использования билета никак не подтверждается, напомнил Катырин.

"Требование о предоставлении посадочных талонов при возможности получения всех остальных документов в электронном виде препятствует автоматизации процессов и приводит к излишней административной нагрузке внутри организаций", - отмечается в письме.