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СМИ: Honda приостанавливала поставки с ряда своих предприятий из-за возможной кибератаки

Компания проводит расследование на предмет возможной кибератаки, ограничив доступ к своей внутренней сети

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda был вынужден временно приостановить поставки автомобилей с ряда своих предприятий на территории Японии из-за сбоя в работе внутренней сети, который, предположительно, был вызван кибератакой. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что сбой произошел утром 8 июня, в результате чего вышла из строя система регистрации информации об осмотре автомобилей на трех заводах компании. После устранения соответствующих неполадок поставки возобновились во второй половине дня.

По данным телеканала, в настоящий момент Honda проводит расследование на предмет возможной кибератаки, ограничив доступ к своей внутренней сети.

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