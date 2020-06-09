СМИ: Honda приостанавливала поставки с ряда своих предприятий из-за возможной кибератаки

ТОКИО, 9 июня. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda был вынужден временно приостановить поставки автомобилей с ряда своих предприятий на территории Японии из-за сбоя в работе внутренней сети, который, предположительно, был вызван кибератакой. Об этом во вторник сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что сбой произошел утром 8 июня, в результате чего вышла из строя система регистрации информации об осмотре автомобилей на трех заводах компании. После устранения соответствующих неполадок поставки возобновились во второй половине дня.

По данным телеканала, в настоящий момент Honda проводит расследование на предмет возможной кибератаки, ограничив доступ к своей внутренней сети.