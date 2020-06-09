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В Гонконге приостановлены торги акциями авиакомпаний Cathay Pacific и Air China

Власти Гонконга могут объявить о выделении крупной финансовой помощи для Cathay Pacific

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 июня. /ТАСС/. Торги акциями ведущего местного авиаперевозчика Cathay Pacific, а также его материнской компании Swire Pacific и китайского авиагиганта Air China приостановлены во вторник на Гонконгской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщениях, размещенных на данной площадке.

Приостановка котировок ценных бумаг трех компаний связана с планами анонсирования в течение дня важного объявления, касающегося их бизнеса.

По данным ряда источников, власти Гонконга могут объявить о выделении крупной финансовой помощи для Cathay Pacific, которая несла многомиллионные убытки после начала пандемии коронавируса.

Swire Group принадлежат 45% акций Cathay Pacific, Air China - пакет из 29,99% акций.

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