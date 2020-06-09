На новом портале поставщиков заключили контракты на 3,7 млрд рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. На портале поставщиков за прошедший год заключили почти 30 тыс. контрактов на сумму порядка 3,7 млрд рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра Москвы.

"Портал дает возможность малому и среднему бизнесу активно участвовать в госзакупках малого объема. С новыми пользователями портала, которые присоединились к нему за прошедший год, были заключены 29 тыс. контрактов на сумму 3,7 млрд рублей, это 9,5% от общего объема всех закупок за это время. Почти 80% новых пользователей этого ресурса заключили за год с его помощью хотя бы один контракт", - приводит сайт слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, с порталом работают более 174 тыс. поставщиков. Он уточнил, что 60% новых пользователей - это предприниматели из других субъектов России.

Чаще всего в этом году городские заказчики заключали с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями контракты на поставку хозяйственных товаров, на оказание услуг по техническому обслуживанию, а также на проведение различных проектных работ.

Портал поставщиков создали в 2013 году для автоматизации процедур закупок малого объема. Он помогает повышать конкуренцию потенциальных поставщиков, дает возможность объективно оценить существующий рынок предложений.