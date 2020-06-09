Более 200 начинающих бизнесменов смогут привлечь финансирование в стартапы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 200 молодых бизнесменов, проходящие обучение по программе "Онлайн-Акселератор МБМ", смогут привлечь финансирование в свои стартапы. Акселератор запустила команда mbm.mos (ГБУ "Малый бизнес Москвы"), сообщается во вторник на портале мэрии Москвы.

"Более 200 начинающих предпринимателей уже обучаются в "Онлайн-Акселераторе МБМ". Программа разработана для тех, кто хочет создать или вывести на новый уровень собственный бизнес. Предприниматели, набравшие по итогам обучения больше всего баллов, представят свои проекты на инвестиционной сессии. Это даст им возможность привлечь финансирование", - приводятся слова заммэра Натальи Сергуниной.

Слушателям "Онлайн-Акселератора МБМ" предлагается пройти семь образовательных модулей, посвященных современным подходам к созданию стартапов и инструментам управления ими. Участники узнают, как придумать идею для бизнеса и начать ее реализовывать, собрать команду и создать продукт. В роли кураторов, преподавателей и методологов курса выступают бизнесмены, педагоги из ведущих вузов России. Среди них: директор по стратегии и анализу компании Mail.Ru Group Александр Горный, бывший гендиректор и акционер компании Gett Владимир Маринович, директор бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ Михаил Эрман, директор по маркетингу образовательных программ НИУ ВШЭ Маргарита Зобнина, отмечается на портале.

Завершит первый курс программы инвестиционная сессия, она состоится 25 июня. Чтобы стать ее участником, необходимо посмотреть видеолекции, успешно выполнить все задания и подать заявку на участие до 23 июня. Все семь образовательных модулей доступны на странице акселератора.