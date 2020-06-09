Число работающих компаний в Москве выросло до 54% после снятия ограничений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Количество работающих предприятий в Москве выросло до 54% после снятия части ограничительных мер, введенных для нераспространения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные исследования компании "Эвотор".

Для анализа использовались данные онлайн-касс "Эвотор" - более 650 тыс. устройств по всей России.

"На прошлой неделе Москва стала драйвером роста малого и среднего бизнеса. С 1 июня в столице на втором этапе смягчения ограничений была разрешена непродовольственная торговля и частично работа сферы услуг. В результате московский малый бизнес начал оживать. Количество работающих предприятий выросло до 54% от уровня начала марта и прибавил 20 п.п. за неделю", - говорится в исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Торговый оборот в Москве, по данным исследования, также вырос - до 58% от объемов начала марта (плюс 22 п.п. за неделю).

В Московской области выросла доля активных предприятий - до 64% от докризисного уровня (плюс 15 п.п. за неделю), а торговый оборот увеличился на 20 п.п. - до 82,3% от первой недели марта, добавляется в исследовании.