В ТПП предложили компаниям в России уплачивать все налоги на единый расчетный счет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России считает целесообразным, чтобы предприятия уплачивали все налоги на единый расчетный счет, после чего денежные средства должны перераспределяться по отдельным бюджетам. Об этом говорится в предложениях палаты в проект Основных направлений налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части развития отдельных отраслей экономики, поддержки импортозамещения и спроса.

Письмо с инициативой направлено главой ТПП Сергеем Катыриным в адрес статс-секретаря - замминистра финансов РФ Алексея Сазанова. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Текущий порядок уплаты на различные расчетные счета создает существенную административную нагрузку на бизнес. Исходя из принципа "одного окна" и максимального упрощения процесса уплаты налога, было бы целесообразно уплачивать все налоги организации на единый расчетный счет, а также осуществлять все сверки расчетов с одним налоговым органом (инспекцией)", - отмечается в письме.

Катырин считает, что подаваемые декларации и платежные поручения "содержат достаточно информации для разнесения сумм денежных средств по отдельным бюджетам". "По нашему мнению, при общей достаточности уплаченных организацией средств не должно возникать технических недоимок между отдельными налогами и бюджетами", - указал он.

Он полагает, что распределением средств с единого счета для всех налогов и сборов должна заниматься Федеральная налоговая служба.

Создание экосистемы для комфортной работы российских предпринимателей в формате "одного окна" должно стать одним из пунктов восстановления экономики после пандемии коронавируса, отмечалось в последней версии Общенационального плана восстановления экономики РФ.