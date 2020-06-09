Бизнес Москвы с начала года получил 8,8 млрд рублей кредитов с гарантийной поддержкой

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Предприниматели Москвы получили в банках с начала текущего года финансирование на общую сумму 8,8 млрд рублей с помощью Фонда содействия кредитованию малого бизнеса (Московский гарантийный фонд). Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"За пять месяцев 2020 года столичные предприниматели получили в банках финансирование на общую сумму 8,8 млрд рублей с помощью Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. Гарантии фонда покрывают до 70% кредита", - говорится в сообщении.

Общая сумма выданных за пять месяцев этого года кредитов с поддержкой фонда превысила аналогичный показатель прошлого года на 16%, тогда бизнесмены привлекли 7,6 млрд рублей, приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

По его словам, поручительства фонда в условиях кризиса позволяют банкам минимизировать свои риски. Предприниматели при этом получают возможность привлечь средства даже в тех ситуациях, когда не имеют достаточно собственных ресурсов для обеспечения по кредиту.

Общий объем поручительств гарантийного фонда с января по май этого года составил 3,9 млрд рублей, из них 65% предприниматели использовали для оформления кредитов на пополнение оборотных средств.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы (Московский гарантийный фонд) работает под эгидой столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. За все время работы фонд выдал поручительства на сумму более 86 млрд рублей. Предприниматели получили у кредиторов свыше 172 млрд рублей кредитов и гарантий.