Wildberries после пандемии оставит более 50% сотрудников центрального офиса на "удаленке"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries после пандемии планирует оставить больше половины сотрудников центрального офиса на удаленном режиме работы, сообщили ТАСС в компании.

"Более 50% сотрудников центрального офиса Wildberries продолжат трудиться в дистанционном формате после окончания периода пандемии. Поездки в офис будут предусмотрены только в случае служебной необходимости - например, для проведения деловых встреч, совещаний или переговоров с контрагентами. Кроме того, в офисе будут постоянно работать сотрудники, для деятельности которых необходимо стационарное рабочее место (кадровая служба, бухгалтерия)", - отметили в компании.

Как сообщили в Wildberries, до перехода на удаленный режим работы в центральном офисе Wildberries на ул. Ленинская Слобода располагалось около 800 рабочих мест, а после реконструкции офиса число стационарных рабочих мест уменьшится до 600, что позволит увеличить расстояние между рабочими местами и повысить их комфортность. При этом офис будет обслуживать уже 1500 сотрудников, в том числе 600 программистов, что станет возможным за счет гибкого баланса дистанционного графика и работы в офисе.

"В Wildberries уже несколько лет применяется гибкий подход к рабочему графику сотрудников, мы экспериментируем с различными форматами дистанционной работы. Пандемия значительного ускорила цифровизацию нашего бизнеса. За два месяца удаленной работы мы убедились, что вовлеченность и продуктивность сотрудников существенно повысились, поэтому мы решили, что сотрудники центрального офиса сами могут выбирать наиболее комфортные для них условия работы", -отметили в Wildberries.

Концепция "цифрового офиса" также предполагает организацию комфортных рабочих пространств с мини-кафе с бесплатными кофе, чаем, снеками, фруктами, и лаундж-зонами с видеоиграми и массажными креслами. В центральном офисе по-прежнему будет располагаться пункт выдачи заказов.