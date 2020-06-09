"Ъ": "Почта России", ВТБ и "Ростелеком" планируют участвовать в разработке "Гостеха"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Ростелеком", "Почта России" и ВТБ выразили готовность участвовать в создании цифровой платформы "Гостех", куда будут переведены госуслуги и информационные системы госорганов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо руководителей компаний премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

По данным издания, компании предлагают использовать для создания платформы свои разработки и создающуюся Государственную единую облачную платформу (ГЕОП). Кроме того, ВТБ, "Ростелеком" и "Почта России" отмечают в письме, что для формирования перечня решений "Гостеха" необходимы доступ максимально широкого количества разработчиков, недискриминационная интеграция и отсутствие несвободного софта иностранных производителей. Также предложено создать межведомственную рабочую группу для выработки стандартов.

В "Ростелекоме" и "Почте России" газете подтвердили отправку письма. В ВТБ от комментариев отказались.

Как уточняет "Коммерсантъ", "Гостех" - цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством. Концепция платформы была подготовлена Сбербанком. На ней планируется организовать сервисы для аренды госимущества и получения полиса ОМС в электронном виде, а в дальнейшем - перевести на нее все процессы распоряжения госимуществом и медстрахования.