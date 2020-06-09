Экспорт масложировой продукции на Ставрополье с начала года вырос более чем вдвое

СТАВРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Экспорт масложировой продукции в Ставропольском крае в январе - мае 2020 года увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

"В текущем году было экспортировано 16 тыс. т масложировой продукции на сумму $7,2 млн, что на 118% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В 2019 году экспорт масложировой продукции за пять месяцев составлял $3,3 млн (11,6 тыс. т)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основную долю экспорта масложировой отрасли края составило подсолнечное масло - это 77%, в начале года регион экспортировал 7,2 тыс. т этой продукции на $5,6 млн.

"Масложировая продукция края экспортируется в 11 стран мира. 30% экспорта приходится на Грузию, 29% - Иорданию, 23% - Азербайджан, 8,7% - Киргизию, 4,8% - Армению и другие страны", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в Минсельхозе края сообщали, что по итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции Ставропольского края достиг $355,7 млн, что является историческим максимумом для региона. Согласно задачам национального проекта, до 2024 года регион должен нарастить экспорт сельхозпродукции в четыре раза - до $1,093 млрд.

Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.