Рынок смартфонов в мае восстановился до уровня прошлого года

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Продажи смартфонов в мае в РФ вернулись к уровню прошлого года после падения в апреле более чем на треть. Об этом ТАСС сообщила руководитель телеком-сектора GfK Rus Анна Шебек.

"В апреле по причине массового закрытия магазинов рынок продемонстрировал негативную динамику: по данным GfK, на -24% в штуках и -28% в денежном обороте к аналогичному периоду прошлого года. Но постепенно рынок адаптировался к новым реалиям и по итогам мая мы уже увидели снижение рынка только на 4% в штуках, а в денежном обороте рынок был практически на том же уровне, что и годом ранее", - сказала Шебек.

Наибольший прирост был зафиксирован в онлайн-канале продаж - рост на 70% в натуральном выражении в апреле и на 104% в мае по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Кроме того, в мае восстановился спрос на премиум сегмент (с ценой выше 50 тыс. рублей) - плюс 20% в штуках к прошлому году, в то время как в апреле данный сегмент снизился на 28% в штуках, отметила эксперт.

Ранее газета "Известия" сообщала со ссылкой на экспертов рынка, что, несмотря на восстановление спроса в мае, в целом по году продажи будут на 13,5-18% меньше, чем в 2019 году. В апреле и мае россияне приобрели около 3,8 млн смартфонов общей стоимостью 60 млрд рублей, около 35% продаж пришлось на онлайн-площадки, что более чем вдвое выше, чем годом ранее, сообщили изданию в "М.Видео-Эльдорадо".