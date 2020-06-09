ФАС выступила против возврата антидемпинговой пошлины на украинские ж/д колеса

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выступает против возврата антидемпинговой пошлины в 34,22% на железнодорожные колеса украинского производителя "Интерпайп". Это следует из письма руководителя ФАС Игоря Артемьева министру экономического развития РФ Максиму Решетникову (текст письма есть в распоряжении ТАСС).

Ранее коллегия ЕЭК приняла решение отменить действие повышенной пошлины на период с 25 августа 2019 года по 1 июня 2020 года.

Артемьев пишет, что в условиях дефицита железнодорожных колес продукция "Интерпайпа" "явилась альтернативой для российских потребителей, а поставки украинских стальных цельнокатаных колес были дополнительным источником удовлетворения потребности внутреннего рынка". При этом, по информации ФАС, признаки устойчивого завышения цен на колеса "Интерпайпа" относительно российских производителей отсутствуют. Таким образом, поставки на территорию РФ украинских колес во время отмены пошлины не "нанесли ущерб отрасли российской экономики - производству колес".

В письме говорится, что в 2020 году прогнозируется снижение уровня спроса на стальные цельнокатаные колеса. Возобновление действия пошлины может привести к поддержанию цены отечественных производителей на высоком уровне, что негативно повлияет на состояние конкуренции на рынке.

"На основании изложенного ФАС России считает нецелесообразным возобновление действия антидемпинговой пошлины на стальные цельнокатаные колеса, происходящие из Украины и поставляемые на таможенную территорию ЕАЭС", - заключает глава ФАС.