Эксперты: план восстановления экономики синхронизирует строительные задачи нацпроектов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Общенациональный план восстановления экономики позволит синхронизировать задачи национальных проектов по строительству как дорог, так и жилья и социальных объектов, что даст положительный эффект для развития территорий. Такое мнение выразили эксперты, опрошенные порталом "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Важно, что документом подразумевается синхронизация планов по строительству объектов, закладываемых в большинстве национальных проектов, и комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Это существенный момент, которого сильно не хватало для сбалансированного развития как новых, так и уже застроенных территорий", - сказал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" Общероссийского народного фронта Николай Алексеенко.

Благодаря взаимоувязке нацпроектов, новые застроенные территории будут оснащаться социальной инфраструктурой - школами, детсадами и центрами культуры, будут строиться транспортные коридоры, пояснил эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. "Привлекаются подрядчики из числа малого и среднего бизнеса, внедряются новые цифровые технологии. Таким образом строительный сектор становится локомотивом восстановления экономики, о чем говорил вице-премьер Марат Хуснуллин", - отметил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 июня представил президенту РФ Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Глава государства предложил взять этот документ за основу и доработать в ближайшие пару недель, чтобы с начала июля приступить к его активной реализации.