Минвостокразвития предлагает допустить к шельфу Арктики частные и иностранные компании

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития России предлагает либерализовать доступ к шельфу Арктики и Тихого океана с 2021 года, допустив работать российские частные и иностранные компании, следует из подготовленного ведомством законопроекта.

Компании могут быть допущены только в том в случае, если "государственная регистрация юридического лица или дочерней компании иностранного юридического лица осуществлена на территории субъектов России, входящих в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ или в состав Дальневосточного федерального округа".

Изменения предлагается внести в регулирование отношений недропользования на континентальном шельфе РФ в Северном Ледовитом и Тихом океанах, которые начнут действовать с 2021 года.

Агентом правительства на континентальном шельфе может стать Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). "Функции агента правительства России могут осуществляться организацией, сто процентов акций (долей, паев) которой принадлежат Российской Федерации, организацией, являющейся институтом развития Дальнего Востока и Арктики или являющейся организацией, единственным акционером которой является государственная корпорация "ВЭБ.РФ", - говорится в документе. Агент должен будет иметь долю в консорциуме не менее 25,1%.

В новость внесены изменения (12:11 мск) - добавлена информация по тексту.