Власти Подмосковья сохранят ряд мер поддержки бизнеса, введенных при пандемии

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Некоторые меры поддержки бизнеса, введенные на время пандемии коронавируса в связи с приостановлением работы многих предприятий, планируется сохранить в Московской области и после этого периода. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Власти Подмосковья с середины мая постепенно начали снимать ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. По данным мининвеста региона, около 80% подмосковных компаний уже возобновили свою работу, и вопрос о том, какие меры поддержки сохранятся после окончания режима повышенной готовности, за прошедшую неделю стал одним из наиболее популярных у бизнеса.

"Чтобы ускорить темпы восстановления экономики, мы решили сохранить многие меры поддержки. Закупать новое оборудование для производства будет по-прежнему выгодно, мы продолжим возмещать 50% затрат, до пандемии возмещали 30%. Останется и сниженная льготная ставка по микрозаймам: до пандемии она была 6,5%, а сейчас - 5,5%", - приводятся в сообщении слова главы министерства Натальи Егоровой.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, сохранится сокращение страховых взносов с 30% до 15%. Также продолжает снижаться ставка за предоставление поручительства по займам. До пандемии она составляла 1%, с 8 июня была снижена до 0,5%.