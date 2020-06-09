Эксперты: поступления сверхдоходов в ФНБ начнутся при цене Urals выше $45 за баррель

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Реальные поступления сверхдоходов в ФНБ от экспорта нефти начнутся при превышении цены Urals $45-47 за баррель на среднемесячной основе, говорят опрошенные ТАСС аналитики.

По данным агентства Argus, цена Urals в пятницу на северо-западе Европы превысила заложенную в бюджете цену отсечения в $42,4 за баррель, при превышении которой сверхдоходы направляются в ФНБ, и составила $42,55 за баррель.

Однако с учетом соглашения ОПЕК+, при котором добыча нефти в России снизится на 10% к уровню 2019 года, эффективная цена отсечения будет выше указанной в бюджете на 7-10%, говорит аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Минфин перейдет к покупкам валюты вместо продаж только тогда, когда средняя цена за месяц превысит $42 за баррель, но только в том случае, если физические объемы нефти не будут сильно ниже заложенных прогнозных значений в бюджете. Но, поскольку из-за действия соглашения ОПЕК+ реальные объемы добычи нефти просядут на 7-10%, то реальной эффективной ценой отсечения будет уже диапазон $45-47 за баррель", - говорит эксперт. Именно при такой цене Минфин начнет покупки валюты для ФНБ.

"Рост цен выше точки отсечения в течение одного или нескольких дней вряд ли запустит интервенции со стороны Минфина, он может принимать решения исходя из устойчивости нового ценового уровня", - соглашается директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Аналитик "Финама" Алексей Калачев напоминает, что бюджетные отчисления, как, например, экспортная пошлина, рассчитываются не за каждый торговый день, а на основе среднемесячных данных. Также эксперты отмечают, что в бюджетной формуле учитывается средняя цена Urals с учетом цен в Средниземноморье, а не только на северо-западе Европы.

Кроме того, волатильность цен на рынке нефти сохраняется, рост цен может оказаться неустойчивым - об этом говорит коррекция в понедельник, когда цена нефти снова опустилась ниже $40 за баррель, отмечают эксперты. "Есть позитивные новости по спросу, ОПЕК+ делает много для ребалансировки рынка, но остается риск "второй волны" и в отдельных странах эпидемиологическая обстановка ухудшается", - заключает Маринченко.