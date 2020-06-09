Доля одобрения розничных кредитов в мае осталась на уровне апреля

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Доля одобренных заявок на розничные кредиты в мае осталась на уровне апреля - 24%, говорится в сообщении пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"На его [уровня одобрения] динамику существенное влияние оказали экономические последствия коронавирусной инфекции, а также введение соответствующих карантинных мер. При этом не стоит забывать и о том, что уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже не менее 1,5-2 лет в связи с регуляторными действиями Банка России, направленными на "охлаждение" рынка розничного кредитования. Поэтому риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан",- приводит пресс-служба слова директора по маркетингу бюро Алексея Волкова.

В бюро отметили, что данные факторы привели к тому, что в апреле и мае банки старались выдавать потребительские кредиты только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки находился на высоком уровне. А количество обращений этих граждан за кредитами в эти месяцы снизилось на более чем 70%.

Что касается отдельных типов кредитов, по сравнению с апрелем текущего года доля положительных решений в мае сократилась в сегментах кредитных карт и ипотеки - на 1 процентный пункт (п.п.) и 2 п.п. соответственно. В сегменте автокредитования в мае был отмечен рост одобрений на 1 п.п., в потребительском кредитовании доля одобренных займов фактически не изменилась,оставаясь на уровне в 21%.

По сравнению с мартом, в мае э наибольшее снижение уровня одобрений было отмечено в сегменте автокредитов (на 14 п.п.) В сегментах ипотеки, кредитных карт и потребкредитов снижение составило 9 п.п., 8 п.п. и 7 п.п. соответственно.