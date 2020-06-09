Исследование: каждый пятый россиянин в пандемию отказался от наличных в пользу карт

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Почти половина россиян во время пандемии коронавируса стала реже пользоваться наличными, а 22% опрошенных заявили, что совсем отказались от наличных и используют только банковские карты, говорится в исследовании международной платежной системы Mastercard.

"Почти половина (43%) опрошенных россиян отметили, что в период пандемии стали реже платить наличными, а 22% утверждают, что больше совсем не пользуются наличными деньгами, предпочитая карты", - указано в исследовании.

При этом половина участников опроса сообщили, что стали чаще использовать карты с возможностью бесконтактной оплаты, причем 16% впервые попробовали эту технологию именно сейчас. Так, для 70% российских респондентов оплата покупок бесконтактно стала самым предпочтительным способом расчета за офлайн-покупки, а 82% считают, что после завершения пандемии бесконтактная технология не потеряет свою актуальность.

Более того, большинство россиян (78%) освоили бесконтактную технологию, так как считают, что это наиболее безопасный способ оплаты. Так, респонденты, которые используют бесконтактную технологию каждый день, отметили, что оплата в одно касание - это гигиенично, чисто (81%) и просто (85%). Как и в Европе, в России чаще всего бесконтактной оплатой пользуются в продуктовых (96%), аптеках (78%) и розничных (58%) магазинах.

Также в Mastercard отмечают удвоение количества платежей смартфонами в европейском регионе - с 7% до 14% в первом квартале 2020 года. Однако бесконтактная оплата пластиковой картой все еще остается наиболее популярным способом (86%).

Опрос проводился с 10 по 12 апреля 2020 года в ряде европейских страх, включая Россию. Репрезентативная выборка составила 1 тыс. респондентов в каждой стране.