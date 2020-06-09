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Кабмин предложил замглавы Минфина Круглова в качестве директора от России в АБИИ

Предложение адресовано заместителю управляющего от РФ в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций Сергею Сторчаку

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство РФ предложило кандидатуру замминистра финансов Андрея Круглова на должность директора от РФ в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций (АБИИ). Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном на официальном портале правовой информации.

"Заместителю управляющего от РФ в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций Сергею Сторчаку выдвинуть кандидатуру заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова на должность директора от РФ в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций", - отмечается в документе.

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