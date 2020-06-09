Роспотребнадзор доработал рекомендации для фитнес-клубов и гостиниц

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнес-сообществом в фитнес-, гостиничной и рекреационной сферах и доработал методические рекомендации по работе этих организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"С учетом состоявшихся обсуждений и поступивших предложений Роспотребнадзором <...> методические рекомендации доработаны, утверждены и размещены на официальном сайте Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Теперь генеральная уборка помещений с очисткой систем вентиляции будет проводиться только в тех гостиницах, деятельность которых приостанавливалась.

Персонал должен будет иметь результаты теста на коронавирус также только для работы в таких учреждения.

В новых рекомендациях исключено требование по обязательному наличию в номере санузла, что актуально для малых гостиниц и хостелов. Были унифицированы требования к работе предприятий общепита, бань, саун, спортивных залов при их наличии в гостиницах, удалены излишние требования.

В рекомендациях по работе фитнес-клубов был исключен пункт о посещении бассейна из расчета на одного человека не менее 10 кв. м.