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"Газпром нефть" намерена вывести свою систему планирования ГРР на внешние рынки

Цифровой программа помогает определять оптимальный сценарий проведения геологоразведки, чтобы получать максимальный эффект от инвестиций

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" разработала цифровую программу для повышения эффективности геологоразведки и улучшения ее планирования. Потенциальный эффект от ее внедрения на активах "Газпром нефти" в течение семи лет составит более миллиарда рублей, сообщает компания.

К концу 2020 года программа будет тиражирована в дочерние общества, в перспективе разработку предлагается коммерциализировать на внешних рынках.

Алгоритм позволяет оптимизировать сроки подбора методов инженерных исследований месторождений с одного месяца до нескольких дней, а также в два раза ускоряет анализ данных несейсмических методов геологоразведочных работ.

"Вместе с нашими научными партнерами мы создали цифровой инструмент, который помогает нам определять оптимальный сценарий проведения геологоразведки, чтобы получать максимальный эффект от инвестиций. В этом году мы закончим тестирование продукта и будем изучать возможность его вывода на внешний рынок", - отметил директор по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексей Вашкевич.

Новая система создана в научно-техническом центре "Газпром нефти" в партнерстве с инжиниринговым центром МФТИ.

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