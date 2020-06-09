В Ираке пообещали выполнить соглашение ОПЕК+, несмотря на финансовые трудности

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Новый министр нефти Ирака Ихсан Исмаэль, назначенный на эту должность 6 июня, пообещал, что страна полностью выполнит соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Такое заявление он сделал в телефонном разговоре с саудовским коллегой принцем Абдель Азизом бен Сальманом, сообщает ОПЕК.

"Министр [нефти Ирака] подчеркнул поддержку Ираком усилий ОПЕК+ и его приверженность добровольному сокращению добычи нефти в июне и июле 2020 года, а также добровольным корректировкам на период после конца июля, несмотря на экономические и финансовые проблемы. Он добавил, что это отвечает интересам стабильности рынка нефти", - говорится в сообщении ОПЕК.