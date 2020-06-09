Кудрин: цифровизацию уже не остановить, но нужно снижать риски утечек личных данных

По его мнению, ограничения при карантине, объявленные в Москве и ряде регионов, все равно были бы введены, даже в отсутствие цифровизации.

"Если бы не было цифровизации, ограничения при пандемии все равно бы были, и даже более серьезные. То есть тут не вина цифровизации. Безусловно, присутствует беспокойство, что о нас будет все знать "большой брат". Это реальная проблема государственного управления и прав человека. Поэтому, я думаю, что будут идти два процесса параллельно: с одной стороны, будет усиливаться цифровизация и знание государства о том, чем занимается гражданин. Это, видимо, веление времени: например, известно, что мы покупаем, все наши чеки теперь видят в Федеральной налоговой службе. Это, конечно, позволит больше анализировать расходы и доходы граждан, более полно выплачивать налог", - сказал Кудрин в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, не дискредитирует ли, по его мнению, введение системы цифровых пропусков в Москве и ряде регионов саму идею цифровизации.

При это он отметил, что государство должно строго контролировать, как и в каких целях могут использоваться личные данные граждан, этого нужно добиваться.

"С другой стороны, мы должны строго провести линию, когда и в каких целях это может использоваться. В демократических странах есть или создаются специальные институты, которые не позволяют использовать эти данные в ущерб гражданину. Это не просто так срабатывает, этого надо добиваться", - сказал Кудрин.

Проблема кибербезопасности

Одной из важных проблем Кудрин назвал обеспечение кибербезопасности: эту проблему все равно придется решать, так как цифровизацию остановить уже не получится.

"Нужны очень качественные системы защиты, чтобы эти персональные данные не стали всеобщим достоянием. Сказать, что не будем развивать информационные системы и остановим цифровизацию, потому что есть опасность утечки персональных данных - так уже не сработает", - сказал Кудрин.

"Нам нужно развивать новые модели и системы, и одновременно решать проблемы их безопасности. Это очень сложная проблема. Если мы остановимся, мы имеем риск оторваться от прогресса, занизить производительность труда в целом ряде сфер, где эти данные нужны. А с другой стороны - риски утечки персональных данных, подробностей о личной жизни увеличиваются. Здесь придется находить технические решения, которые будут решать эти проблемы. Но, думаю, этому будет посвящено очень много работы, и пройдут не одни политические дебаты", - заключил он.