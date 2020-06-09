Уровень открытости экономики регионов России вырос до 90% от докарантинного значения

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уровень открытости экономики в российских регионах с учетом снятия ограничений в Москве увеличился до 89,6% по сравнению с докарантинным базовым уровнем, сообщает пресс-служба Минэкономразвития. В конце мая уровень экономической активности в России составлял 79%.

"Индекс открытости экономики в регионах России вырос до 89,6% по сравнению с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина. Соответствующие данные получены Минэкономразвития России по результатам проводимого ежедневного мониторинга. Данные учитывают отмену режима самоизоляции и пропускной системы в Москве с 9 июня", - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отмечают, что мониторинг уровня открытости основан на выявлении доли работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему количеству экономически активного населения на конкретной территории.

"Уровень открытости экономики в регионах России рассчитывается, начиная с апреля этого года, после того как в большинстве регионов России были введены ограничения из-за пандемии коронавируса. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: 28% рабочих мест в стране были подвержены ограничениям", - указывают в министерстве.

По данным Минэкономразвития на 8 июня, 27 регионов РФ перешли на первый этап снятия ограничений, 23 региона - на второй. Решение о снятии ограничений или их продлении главы регионов принимают самостоятельно исходя их санитарно-эпидемиологической обстановки, а общую координацию выхода из карантина осуществляет правительство, говорится в сообщении.

27 мая глава Минэкономразвития Максим Решетников отмечал, что индекс закрытости региональных экономик составлял 17% после 28% на конец апреля. По словам министра, тогда уровень экономической активности составлял 79% от докризисного уровня.