Исследование: СМИ в мае чаще всего рассказывали о нацпроектах по дорогам и жилью

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Нацпроекты "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда" стали самыми упоминаемыми в СМИ в мае 2020 года. Количество сообщений по "дорожному" нацпроекту составило 27,6 тыс., а по нацпроекту "Жилье и городская среда" - 14,2 тыс. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Двойка лидеров месяцем ранее выглядела аналогичным образом.

Третье место занял нацпроект "Демография" с результатом 12,6 тысячи сообщений. Количество сообщений о нацпроектах "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Здравоохранение", "Культура", "Образование" и "Экология" составило от 7,9 тыс. до более чем 11 тыс. сообщений. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроектам "Экология" и "Образование" - 11,016 тыс. и 10,3 тыс. сообщений соответственно.

Нацпроект по цифровой экономике набрал 4,7 тыс. сообщений, по производительности труда - 3 тыс. сообщений, по экспорту - 2,8 тыс., по науке - 2,2 тыс. сообщений и по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры чуть более 1,5 тысяч.

При этом нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" стал самыми упоминаемым и в телевизионных, и в печатных, и в электронных СМИ, заняв долю в 28,6%, 22,1% и 23,9% этих видов СМИ соответственно.

На втором месте в телевизионных и электронных СМИ - нацпроект "Жилье и городская среда" (12,6% и 12,3% соответственно), в печатных СМИ - "Демография" (14,5%).

Нацпроект "Жилье и городская среда" также занял третье место по упоминаемости в печатных СМИ (13,4%), в телевизионных и электронных СМИ третье место за нацпроектом "Демография" (10,3% и 10,7% соответственно).

По данным "Медиалогии", как и в апреле, Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры оказался аутсайдером по упоминаниям в СМИ: на телевидении сообщения о нем составили 0,4%, в интернете - 1,4%. Нацпроект "Наука" при этом показал наихудший показатель по упоминаемости в печатных СМИ (0,6%).