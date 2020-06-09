ЕК будет проверять иностранные компании на использование госкапитала при покупке фирм в ЕС

ТАСС, 9 июня. Еврокомиссия (ЕК) намерена проводить более тщательные проверки иностранных компаний, чтобы предотвратить использование ими госсубсидий при покупке европейских фирм. Об этом сообщила во вторник в интервью агентству Reuters заместитель главы ЕК по вопросам цифровой экономики Маргрете Вестагер.

"Иностранные компании используют субсидии без нашего ведома, они приходят без проверок. Существует высокий риск того, что они будут фрагментировать единый рынок и нивелировать конкуренцию", - отметила Вестагер.

Она также добавила, что проверки затронут не только будущие сделки, но и уже ведущие деятельность на территории ЕС иностранные компании, если они подозреваются в использовании госсубсидий в нарушение законодательства Евросоюза о конкуренции.

Эти и другие новые полномочия ЕК будут прописаны в проекте "Белой книги" сообщества по этому вопросу, презентация которой, по данным агентства, ожидается на следующей неделе.