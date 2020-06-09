Сбербанк ожидает снижение ВВП России в 2020 году на 4,2-4,5%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сбербанк прогнозирует меньшее снижение российского ВВП, чем ожидают Банк России и правительство. Новый прогноз - минус 4,2-4,5%. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Сейчас ситуация выглядит несколько лучше, чем мы ожидали. Если мы прогнозировали в этом году, предварительно, падение ВВП на уровне 6-7%, то сегодня мы ожидаем несколько лучше, чем прогнозирует Центральный банк и правительство. Наша оценка - примерно минус 4,2-4,5%", - заявил Греф.

Греф добавил, что российская экономика справится с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, в целом лучше, чем европейская или американская.

По его словам, российская экономика справится с кризисом лучше, чем европейская.