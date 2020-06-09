Число безработных в период пандемии в Петербурге выросло до 80 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Число зарегистрированных безработных в Петербурге на сегодняшний день за две недели выросло на 60% - до 80 тыс. человек. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции в пресс-центре ТАСС председатель городского комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Как сообщила директор Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова, на 25 мая в городе было зарегистрировано 50 тыс. безработных. Таким образом, за две недели их число выросло на 60%. Чернейко еще 23 апреля говорил, что число безработных в городе из-за пандемии может достичь 70 тыс. человек, сопоставляя эту цифру с рекордом середины 1990-х годов.

"Количество людей, которые стали безработными, радикально выросло - у нас в городе уже больше 80 тыс. зарегистрированных безработных. <…> Сейчас вы видите динамику напряженности, то есть соотношение количества зарегистрированных безработных к количеству вакансий. Как ни странно, не уменьшилось и даже чуть-чуть увеличивается, порядка 32 тыс. реальных вакансий в городе есть", - сказал Чернейко.

По его данным, всего в городской Центр занятости с 30 марта по 9 июня 2020 года обратились 88,9 тыс. человек.