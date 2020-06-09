Путин: финансовая система России работает консервативно, но взвешенно и эффективно

НОВО-ОГАРЕВО, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе финансовой системы РФ и основных финансовых учреждений.

"Я знаю, что нашим основным финансовым учреждениям, в том числе Сбербанку, непросто приходится при решении задач сегодняшнего дня. Наши финансовые учреждения при поддержке финансовых властей, прежде всего Центрального банка, отчасти правительства Российской Федерации, в целом работают эффективно, ритмично, не то, что без всяких сбоев, а демонстрируя самые лучшие образцы дисциплины, организации административных режимов, новые сервисы предоставляются для клиентов", - сказал глава государства на встрече в режиме видеоконференции с главой Сбербанка Германом Грефом.

По оценке Путина, "это такая очень взвешенная, спокойная, несколько консервативная, но надежная работа финансовой системы и основных финансовых учреждений".

Глава государства считает, что Сбербанк справляется с задачами, стоящими перед финансовым учреждением в кризисной ситуации. "Перед финансовыми нашими, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач. Но знаю, что вы с этими задачами справляетесь", - сказал Путин, обращаясь к Грефу.

Глава государства также добавил, что хотел бы услышать доклад о текущей работе банка и о том, каким образом удается справляться со всеми вызовами.