Мишустин провел совещание по вопросам сотрудничества на пространстве ЕАЭС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел рабочее совещание по вопросам сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе правительства.

"Участники совещания обсудили меры, направленные на расширение взаимодействия в экономической сфере, а также перспективы совершенствования регуляторной среды и укрепления институтов союза", - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие зампред правительства Алексей Оверчук и глава МЭР Максим Решетников.