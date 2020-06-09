Новикомбанк предоставил кредит на строительство комплекса переработки отходов в Кашире

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Комплекс по переработке отходов (КПО) "Дон", на строительство которого Новикомбанк предоставил кредитную линию с лимитом 2,7 млрд рублей, открыт в городе Кашира в Московской области. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", открыл кредитную линию предприятию, входящему в группу компаний "РТ-Инвест", с общим лимитом 2,7 млрд рублей. Средства были предоставлены для строительства современного комплекса по переработке отходов в Кашире "Дон", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Мощность сортировочного цеха комплекса составляет до 300 тыс. тонн отходов в год. Половина собранных отходов будет переработана и направлена на вторичное сырье, также планируется запуск переработки полимерной продукции в гранулы, из которых можно производить пластмассовые изделия. Оставшиеся после сортировки отходы временно складируют, а затем направят на заводы "РТ-Инвест" по термической переработке отходов в электроэнергию. Обслуживать предприятие будут 450 сотрудников.

"Решение экологических проблем - сегодня среди ключевых приоритетов всех развитых стран, и мы не можем оставаться в стороне от этих вопросов. Поэтому мы рады, что благодаря финансированию Новикомбанка реализуется такой масштабный и важный для России проект, как нацпроект "Экология", - приводит пресс-служба слова председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского отделения СоюзМаш России Елены Георгиевой.

АО АКБ "Новикомбанк" является опорным банком ГК "Ростех" и входит в топ-25 крупнейших банков России. Кредитная организация специализируется на финансировании отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Ранее банк также предоставил средства предприятиям группы "РТ-Инвест" на строительство КПО в Коломне и Сергиевом Посаде.