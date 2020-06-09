Задержки оформления посылок из-за рубежа связаны с проблемами экспресс-перевозчиков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Задержки в таможенном оформлении международных почтовых отправлений могут возникать в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Сбоев программных средств ФТС России не фиксируется. Выпуск международных почтовых отправлений, которые своевременно и корректно декларируются экспресс-перевозчиками, таможенные органы осуществляют в сроки, установленные Таможенным кодексом ЕАЭС (в течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации декларации). При этом задержки в таможенном оформлении МПО могут возникать и в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались инфраструктурно и технологически не готовы к новым условиям работы", - сказали в ФТС.

Отмечается, что в настоящий момент в Домодедовской таможне декларируемые объемы существенно превышают заявленные ранее, при этом при круглосуточном режиме работы таможенного поста Аэропорт Домодедово (грузовой) пассажирские таможенные декларации для экспресс-грузов в настоящее время к оформлению не подаются. В Шереметьевской таможне отмечаются задержки (до 24 часов) в проверке паспортов заказчиков товаров.

По данным ФТС, таможенные органы регулярно пресекают попытки провоза рядом экспресс-перевозчиками коммерческих партий товаров. "В частности, в отношении экспресс-перевозчиков выявлено большое количество фактов использования недействительных паспортных данных получателей международных почтовых отправлений (МПО), а также фиксируется значительное число коммерческих партий товаров, которые экспресс-перевозчики заявляют в качестве товаров для личного пользования", - подчеркнули в ведомстве.

Меры ЕЭК и ФТС

Как отметили в ФТС, с целью исправления ситуации с 1 февраля 2020 года решением коллегии Евразийской экономической комиссии были введены в действие новые правила перемещения экспресс-товаров. "Документ определяет состав сведений, подлежащих указанию в таможенной декларации для экспресс-грузов. В феврале 2020 года выпущен приказ ФТС России № 112 о переходе на новую форму представления данных в таможенные органы. Он предполагает оформление в одной декларации не более 100 отправлений", - сказали в пресс-службе ФТС.

По информации ведомства, данные меры связаны с необходимостью полной проверки таможенниками паспортных данных получателей товаров. При этом все экспресс-перевозчики были уведомлены об этом заранее, добавили в ФТС.