Голубев предложил включить в госпрограмму строительство обхода Ростова-на-Дону

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить проект по строительству транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону в госпрограмму. Об этом он сообщил во вторник в ходе встречи с главой государства.

"Мы для себя поставили амбициозную задачу [по реализации проекта Ростовского транспортного кольца] - попробовать это сделать в течение ближайших пяти лет, протяженность кольца - 110 км, основная часть его существует, Владимир Владимирович, значительная часть его уже строится, в том числе с участием федеральных структур, и мы над этим постоянно работаем результативно с Минтрансом, корпорацией "Российские автомобильные дороги", компанией "Росавтодор", эти вопросы мы прорабатывали и находимся в обсуждении с Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным с целью сокращения сроков строительства обхода Ростова, это такой амбициозный проект стоимостью 110 млрд рублей, с учетом подхода к трассе М-4 и нового участка 35,5 км он даст возможность увести почти 120-тысячный поток, который проходит через Ростов (особенно летом) <…> Учитывая важность развития автомобильных дорог региона и, конечно, обхода города-миллионника, [прошу] дать поручение правительству проработать вопрос включения в госпрограмму данной дороги и кольца", - сказал он.