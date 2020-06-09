Минпромторг предлагает запретить до 2022 года госзакупки медицинских масок за рубежом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны. Проект подготовленного министерством соответствующего постановления правительства РФ размещен на портале законопроектов.

В частности, документ предполагает внесение медицинских масок в перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, кроме ЕАЭС, не допускаемых к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также внесение соответствующих изменений в постановление правительства № 616. Проектом также предлагается запретить включать медицинские маски в один контракт с другими отдельными видами промышленных товаров с 1 июля 2020 года до конца 2021 года.

"Объем производства медицинских масок на территории Российской Федерации за период пандемии увеличился в 10 раз и полностью покрывает внутреннюю потребность", - говорится в пояснительной записке к проекту. По информации Минздрава, нормативная среднесуточная потребность в медицинских масках на территории РФ составляет почти 6 млн шт., тогда как объем их выпуска сейчас достиг 6 млн шт. в сутки, к началу июля 2020 г. увеличится до 9,5 млн шт., а к 1 августа - до 11 млн шт., говорится в пояснительной записке.

Более 80% закупок медицинских масок для государственных и муниципальных нужд в 2020 году обеспечивают поставщики, не являющиеся производителями, а большую часть госконтрактов на поставку отечественных медмасок выполняют перекупщики, отмечает министерство. "Ограничение доступа товаров из иностранных государств на указанный рынок приведет только к изменению номенклатуры поставляемых перекупщиками товаров и увеличению доли продукции российского происхождения", - говорится в записке.

Кто производит

Согласно документу, медицинские маски в РФ производят 50 организаций, а к концу сентября их число увеличится до 76. Как говорится в аналитической записке министерства, крупнейшими производителями являются ООО "КИТ" / ООО "Маска" с мощностью 241 млн штук в год и АО "Концерн "Знак" (268 млн).

При этом, как отмечает министерство, в большинстве стран, где закончилась первая волна пандемии, снимаются ограничительные меры, масочный режим смягчается или отменяется, а, значит, освобожденные производственные мощности переориентируются с внутреннего рынка на экспорт, в том числе и в Россию. "Указанные обстоятельства могут привести к потере рынка сбыта для отечественных производителей и, следовательно, к сворачиванию нарощенных производственных мощностей", - отмечает Минпромторг.

Государственные и муниципальные закупки медмасок за первое полугодие 2020 года составили 160 млн штук, или 10% российского рынка, при этом более 80% спроса обеспечили страны Юго-Восточной Азии, говорится в записке. Сейчас производители отгружают 34% медмасок государственным заказчикам, напрямую медучреждениям - 12%, аптекам - 14%.