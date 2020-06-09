В Кабардино-Балкарии почти на четверть увеличили посевные площади зеленого горошка

НАЛЬЧИК, 9 июня. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году почти на четверть увеличили посевные площади зеленого горошка по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

"В 2020 году предприятиями консервной отрасли зеленый горошек посеян на площади 3,7 тыс. га, что более чем на 23% превышает прошлогодние площади. На сегодня переработка горошка осуществляется тремя консервными заводами, которыми уже переработано более 600 т сырья и выработано порядка 2 млн условных банок (единица учета всех видов консервной продукции - прим. ТАСС) консервированного зеленого горошка, темпы переработки соответствуют прошлогодним", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни к сбору и переработке зеленого горошка присоединятся еще три консервных завода. В текущем сезоне в республике планируют увеличить производство консервированного зеленого горошка по сравнению с прошлогодними объемами. В 2019 году с конвейеров консервных заводов Кабардино-Балкарии сошло 35,6 млн условных банок консервированного зеленого горошка, уточнили в ведомстве.

Регион считается одним из лидеров в России по производству овощных консервов. В прошлом году в Кабардино-Балкарии произвели 320 млн условных банок сладкой кукурузы, зеленого горошка, цельноконсервированных огурцов, томатов, лечо, томатов в собственном соку и так далее. В 2020 году в Кабардино-Балкарии намерены увеличить валовой сбор овощей и нарастить объемы производства овощных консервов до 350 млн условных банок.