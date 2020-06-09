Глава Ростовской области пообещал наверстать темпы жилищного строительства в регионе

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Темпы строительства жилья в Ростовской области в ближайшие годы позволят компенсировать отставания, которые были зафиксированы в 2018-2019 годах. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В ходе встречи Путин обратился к Голубеву с просьбой объяснить сокращение объемов строительства в регионе в 2018 и 2019 годах.

"Владимир Владимирович, вот я точно знаю, что объем строительства за текущий период нынешнего года сократился в связи со снижением на 22% объемов индивидуального строительства, по прошлому году мы сейчас вообще меняем структуру строительства, нам необходимо увеличивать объем строительства жилья многоэтажного, потому что до определенного времени объем строительства индивидуального занимал заметную часть, и это позиция, которая требует решения, поэтому мы сегодня определили не только в городе Ростове, но и в территориях Ростовской области дополнительные площади для освоения для жилищного строительства", - сказал он.

По словам Голубева, региону предстоит до 2024 года существенно нарастить объемы жилищного строительства. "Мы довести должны объем строительства до 2024 года до 3,7 млн квадратных метров - это наша принципиальная задача с учетом в том числе и отставаний, потому что программа была рассчитана на больший период, не только от сегодняшнего дня до 2024 года, поэтому мы, строя сегодня, в будущем планируем компенсировать то, что не достроили в предыдущие годы", - пояснил глава области.

Глава региона уточнил, что в 2019 году было построено более 2,5 млн кв. метров жилья, рост составил 9,5%. "За четыре месяца у нас введено 638,7 [тыс. кв. м жилья]. Пока это ниже целевых установок на четыре месяца, но мы задачу текущего года выполним и построим в этом году 2 млн 887 тысяч квадратных метров. Над этим сейчас работаем, хотя у нас, очевидно, есть снижение, сокращение индивидуального жилищного строительства. Это такая тема, которая требует отдельного внимания", - заключил Голубев.

Ситуация с инвестициями

Президент также поручил Голубеву обратить внимание на снижение инвестиций в основной капитал в регионе. "Что еще привлекает внимание - это снижение инвестиций в основной капитал, на это я прошу вас обратить внимание - это вопрос такой серьезный, который говорит, как минимум, о среднесрочной перспективе развития", - сказал Путин.

Голубев сообщил, что объем частных инвестиций в регион превысил 235 млрд рублей. "Объем частных инвестиций в прошлом году составил 235,2 млрд рублей. Это плюс 4,2%. А если посмотреть на инвестиции за исключением инфраструктурных монополий и федерального бюджета, - рост 9,8%", - сказал он.