Производство мяса птицы на ростовских площадках "Евродона" возобновят до конца лета

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июня. /ТАСС/. Производство мяса птицы на площадках группы компаний "Евродон" в Ростовской области возобновится до конца лета. Об этом в ходе доклада по видеосвязи президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"С Минсельхозом, с Россельхозбанком мы работаем, на той неделе провели совещание. Мы поставили перед собой задачу запустить это производство, начиная с конца лета текущего года", - сказал Голубев.

По словам главы региона, остановка "Евродона" стала одной из причин сокращения сельхозпроизводства в регионе в 2018 году, однако по итогам четырех месяцев 2020 года предприятия животноводческого комплекса демонстрируют рост производства.

В апреле первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров сообщал о возобновлении производства мяса индейки на бывших площадках "Евродона" в июне. Предполагалось, что в мае на предприятии появятся первые птенцы, а в июне инвестор приступит к постепенному перезапуску производства, однако реализации этих планов помешала пандемия коронавируса.

Остановка производства на "Евродоне" стала следствием вспышек птичьего гриппа на предприятиях группы компаний в 2016-2018 годах. В результате "Евродон" допустил дефолт по платежу одному из основных своих кредиторов - "ВЭБ Капиталу". С февраля 2019 года на предприятиях группы была введена процедура наблюдения. В октябре 2019 года наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК "Евродон". В апреле стало известно о сдаче производственных площадок "Евродона" в аренду группе компаний "Дамате".