Еще два ветропарка до конца года введут в Ростовской области

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Два новых ветропарка запустят в Ростовской области до конца 2020 года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Восемь проектов в сфере ветроэнергетики, Владимир Владимирович, до прошлого года у нас этого не было, теперь у нас работают ветропарки, уже на сегодняшний день таких три - 300 Мв электроэнергии, до конца года еще два, и в конце реализации проекта мы будем иметь 700 Мв новой отрасли в составе энергетики", - сказал он.

В декабре 2018 года в Ростовской области открыли завод по производству башен для ветроэнергетических установок мощностью более 600 единиц оборудования в год, объем финансирования составил более 700 млн рублей. Власти рассчитывают, что к 2022 году около 20% всей потребляемой в регионе электроэнергии будет получено от возобновляемых источников.