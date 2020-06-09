Томский вуз готов организовать цифровой мониторинг нефтехранилищ, позволяющий избегать ЧП

ТОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) готовы предоставить крупным компаниям свою методику неразрушающего контроля, которая позволяет создать точную цифровую копию емкости для нефти и нефтепродуктов и следить за ее состоянием онлайн, чтобы не допускать ЧП, подобных произошедшему 29 мая в Норильске, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе вуза.

Двадцать девятого мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов.

"Мы используем систему лазерного сканирования - прибор, произведенный мировым лидером по выпуску геодезического оборудования, работающий с высокой скоростью и точностью. На выходе получаем облако точек высокой плотности - два-три миллиметра, по которому можно сделать высокоточную геометрическую модель объекта, показывающую дефекты и неровности. По сути, мы получаем точную копию реального резервуара", - приводятся в сообщении слова участника проекта, главного специалиста научно-производственной лаборатории "Агробиофотоника" ТПУ Александра Искрина.

Отмечается, что созданная в вузе методика неразрушающего контроля включает лазерное сканирование с аналитикой деформации емкостей, диагностикой металла и объединением всех данных в цифровой модели. Благодаря подобному комплексу технологий она, в отличие от аналогов, в разы точнее. Применение данной технологии позволило бы избежать ЧП в Норильске.

"Это был достаточно старый резервуар, во время ввода его в эксплуатацию не было современных технологий для увеличения морозостойкости, были другие проектные решения. Но, кроме того, возможно, не до конца была организована служба мониторинга этих объектов, время было упущено, чтобы предотвратить аварийную ситуацию, поняв, что эксплуатировать этот объект уже нельзя. Чтобы избежать подобных инцидентов, необходимо регулярно проводить мониторинг и оценку надежности объекта, используя новые технологии", - цитирует пресс-служба Искрина.

Как уточнил ТАСС проректор ТПУ по технологическому развитию и предпринимательству Артем Боев, при регулярном мониторинге емкостей при помощи методики ТПУ возможно вообще свести риск катастрофы к нулю. Он уточнил, что ТПУ уже работает со своими промышленными партнерами, создавая для них цифровые копии нефтехранилищ, чтобы следить за их состоянием. Вуз готов предоставить свои услуги и другим компаниям.