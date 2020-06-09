Чистый отток капитала из России в январе - мае 2020 года вырос на 18,8%

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - май 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, вырос на 18,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $33,5 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам января - мая 2019 года показатель находился на уровне $28,2 млрд.

Рост показателя стал "результатом более заметного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижения внешних обязательств банков при сохранении на сопоставимом уровне объема операций прочих секторов по размещению средств за рубежом", поясняют в ЦБ.

По итогам 2019 года вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $26,7 млрд против $63 млрд за 2018 год.

Профицит внешней торговли

Профицит внешней торговли РФ по итогам января - мая 2020 года снизился на 41,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $43,2 млрд.

По итогам отчетного периода 2019 года профицит внешней торговли РФ составлял $74,1 млрд.

По итогам 2019 года положительное сальдо торгового баланса РФ составило $163,1 млрд, что на 16,1% меньше, чем годом ранее.

Профицит счета текущих операций платежного баланса

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - мае 2020 года сократился на 34% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $28,9 млрд.

За пять месяцев 2019 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составляло $43,8 млрд.

В ЦБ отметили, что ключевым фактором сокращения счета текущих операций стало "значительное уменьшение положительного сальдо внешней торговли товарами в результате неблагоприятной международной конъюнктуры".

"Сокращение импорта услуг вследствие сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией, а также существенная отрицательная динамика выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов привели к сжатию совокупного дефицита остальных компонентов счета текущих операций более чем наполовину от его величины годом ранее", - говорится в сообщении регулятора.