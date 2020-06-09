Решение ЕЭК о товарах, запрещенных к вывозу в связи с пандемией, вступит в силу 13 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), уточняющее список товаров, экспорт которых ограничен в связи с распространением коронавирусной инфекции, вступит в силу 13 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития РФ.

"Для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции коллегии комиссии дано поручение дополнительно уточнить список товаров, запрещенных к вывозу. В частности, речь идет о необходимости ограничить вывоз товаров, используемых для производства средств индивидуальной защиты, и снять запрет в отношении иных текстильных материалов, дефицит которых отсутствует (клеенка, вата, лейкопластыри и другие изделия). Соответствующее решение принято коллегией комиссии и вступит в силу 13 июня 2020 года", - говорится в тексте сообщения.

В сообщении отмечается, что в ходе последнего заседания Совета ЕЭК, которое прошло неделю назад, стороны обсудили ход работы по устранению наиболее чувствительных препятствий и обеспечению равных условий доступа на рынок ЕАЭС. Российской стороной был поставлен вопрос о необходимости обеспечения равных условий доступа на рынок Республики Казахстан сельскохозяйственной техники и оборудования, произведенных в Евразийском экономическом союзе. Для организации оперативной проработки и устранения барьеров стороны договорились о проведении ежемесячных консультаций на уровне заместителей министров экономики. В Российской Федерации данное направление будет курировать первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич.

Кроме того, в сообщении говорится, что в рамках Совета ЕЭК состоялось обсуждение вопроса совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Договорились об оптимизации действующей системы защиты внутреннего рынка, в том числе ограничении блокирования защитных мер. Принято поручение о проведении системной работы по совершенствованию порядка введения маркировки на территории союза.

Планируется, что 26 июня 2020 года состоится следующее заседание Совета Евразийской экономической комиссии. На нем вице-премьеры обсудят широкий круг вопросов в сферах таможенно-тарифного, нетарифного, таможенного регулирования, внешнеторговой и промышленной политики. В ходе мероприятия планируется также рассмотреть проект решения о производстве и предоставлении геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.