В ЦБ заявили, что потребительские цены с III квартала будут расти медленнее

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Потребительские цены в РФ с III квартала 2020 года будут расти более низкими темпами, чем это необходимо для стабилизации инфляции на уровне 4%, говорится в обзоре ЦБ "О чем говорят тренды".

"Баланс рисков в мае сместился в сторону дезинфляционных, несмотря на вероятное временное ускорение годовой инфляции с текущего уровня в ближайшие месяцы с учетом низких темпов роста цен во втором полугодии 2019 года. В результате, начиная с III квартала ожидаемый рост потребительских цен с поправкой на сезонность нами ожидается ниже, чем необходимо для стабилизации инфляции на уровне 4%", - отмечается в обзоре.

Рост потребительских цен в России в мае замедлился до 0,3% с 0,8% в апреле. В годовом выражении - по сравнению с маем 2019 года - потребительские цены выросли на 3% (в апреле - на 3,1%), свидетельствуют данные Росстата.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и повышенным спросом на ряд товаров, вероятно, исчерпано. При этом годовая инфляция в России, по словам главы регулятора, может достичь локального пика летом 2020 года.