На Хайнане открылись сервисные центры для предпринимателей из Гонконга, Макао и Тайваня

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Первые сервисные консультационные центры для китайских предпринимателей и высококвалифицированных кадров из Гонконга, Тайваня и Макао заработали в пяти основных индустриальных парках свободного торгового порта южной китайской провинции Хайнань. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Хайнаня.

Соответствующие центры открылись в новом районе Хайкоу Цзяндун, пилотной зоне международного медицинского туризма Боао Лэчэн, зоне экономического развития Янпу, наукограде залива Ячжоу в городе Санья и экопарке программного обеспечения Хайнаня. Сервисные центры, указывается в сообщении, будут заниматься предоставлением консультативных услуг как предприятиям, так и физическим лицам из Гонконга, Макао и Тайваня, занимающихся инвестиционной деятельностью в провинции. В дальнейшем планируется создание базы данных высококвалифицированных кадров, а также предоставление коммерческих консультации и проведение презентации культурного и туристического потенциала провинции.

По мнению властей, их работа поможет привлечь как инвестиции, так и высококвалифицированные кадры из Гонконга, Макао и Тайваня в индустриальные парки и наукограды в целях продвижения проекта строительства в провинции свободного торгового порта.

На прошлой неделе Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР была опубликована программа создания свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.